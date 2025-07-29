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Дедлайн Трампа для России по украинскому урегулированию истечет через 10 дней

Повлияют ли на Москву новые меры Вашингтона, президент США не знает

Дедлайн Трампа для России по украинскому урегулированию истечет через 10 дней
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что дедлайн для России по украинскому урегулированию наступит через 10 дней.

"Хотите услышать эксклюзивную информацию? Все остальные, закройте уши - через десять дней от сегодняшнего дня", - заявил он, отвечая на борту самолета на вопрос одного из журналистов о том, когда наступит дедлайн по украинскому урегулированию, после которого США намерены ввести пошлины в отношении России.

Трамп отметил, что после истечения дедлайна США введут обещанные пошлины "и другие меры" против России, но он не знает, повлияют ли они на Россию.

"Они могут повлиять на них, а могут и не повлиять", - сказал президент США.

Ранее на этой неделе президент США заявлял, что намерен сократить озвученный изначально срок дедлайна в 50 дней.

Дональд Трамп США Украина
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