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Рубль утром в среду чуть подрастает в паре с юанем в рамках коррекции

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка снижается на Московской бирже в среду утром; рубль подрастает на внутреннем валютном рынке в рамках коррекции после заметного падения в предыдущие несколько дней, происходившего под давлением как существующих геополитических и санкционных рисков, так и вследствие снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 июля.

По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 3,25 коп. - до 11,387 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 4 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дедлайн для России по украинскому урегулированию наступит через 10 дней. "Хотите услышать эксклюзивную информацию? Все остальные, закройте уши - через десять дней от сегодняшнего дня", - заявил он во вторник, отвечая на борту самолета на вопрос одного из журналистов о том, когда наступит дедлайн по украинскому урегулированию, после которого США намерены ввести пошлины в отношении РФ.

Трамп отметил, что после истечения дедлайна Соединенные Штаты введут обещанные пошлины "и другие меры" в отношении РФ, однако он не знает, повлияют ли они на Россию. "Они могут повлиять на них, а могут и не повлиять", - сказал президент США.

Президент США также заявил, что не получал от России реакции на назначенный им новый срок для урегулирования украинского конфликта. "Я не получил никакого ответа. Это досадно", - сказал Трамп.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, во вторник рубль продолжил находиться под давлением геополитического фактора, что привело к росту юаня и тестированию им в первой половине дня сопротивления на уровне 11,5 рубля. Однако удержать позиции над данной отметкой китайская валюта не смогла. Переход части инвесторов к фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям привел к откату юаня. В результате, к концу торгов китайская валюта прибавила 0,7%, закончив сессию чуть выше 11,4 рубля.

"Сегодня в ходе торгов ожидаем перехода рубля к консолидации вблизи уровней вчерашнего закрытия. Сдерживать ослабление нацвалюты будут фундаментальные факторы в виде сохранения интереса инвесторов к рублевым инструментам, медленного восстановления импорта на фоне слабого внутреннего спроса и профицит юаневой ликвидности. Учитывая эти факторы, ожидаем стабилизации пары "юань/рубль" в диапазоне 11-11,5 рубля. При этом попытки тестирования его верхней границы будут способствовать дальнейшей фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте. Вместе с тем на горизонте до конца года существуют риски ослабления нацвалюты, чему будут способствовать смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и активизация импорта. Эти факторы могут привести к подъему пары "юань/рубль" в район 12 рублей", - считает Зварич.

Цены на нефть

Мировые цены на нефть слегка повышаются утром в среду после существенного роста по итогам предыдущей сессии, вызванного заявлениями Трампа относительно российско-украинского конфликта. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,15%, до $72,62 за баррель. Во вторник контракт подорожал на 3,53%, до $72,51 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 0,1%, до $69,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов подскочила на 3,75%, до $69,21 за баррель.

Обе марки завершили предыдущие торги на максимумах с 20 июня после того, как Трамп заявил, что у России есть 10 дней для урегулирования украинского конфликта. В свою очередь, глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что на переговорах с делегацией КНР в Стокгольме предупредил Пекин о последствиях, которые могут ждать его за покупку российской нефти.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,54 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по Москве в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

Brent WTI Китай Московская биржа Дональд Трамп США
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