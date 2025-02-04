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Банк UBS отчитался о квартальной чистой прибыли выше прогноза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарский UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, в четвертом квартале 2024 года зафиксировал чистую прибыль существенно выше прогнозов рынка.

Банк объявил о повышении дивидендов и анонсировал планы обратного выкупа акций.

В октябре-декабре чистая прибыль UBS составила $770 млн по сравнению с чистым убытком в $279 млн годом ранее, когда показатель включал крупные расходы на интеграцию Credit Suisse. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самим UBS, предполагал, что чистая прибыль составит $483 млн.

Выручка банка в четвертом квартале увеличилась на 7%, до $11,64 млрд (прогноз экспертов - $11,51 млрд).

Доход в сегменте управления активами (asset management) уменьшился на 7%, управления состояниями (global wealth management) - увеличился на 10%. Чистый приток активов состоятельных клиентов в минувшем квартале составил $18 млрд против $25 млрд в предыдущем квартале.

UBS планирует выплатить дивиденды в размере $0,9 на акцию по итогам 2024 года, что на 29% больше, чем годом ранее. Банк привержен прогрессивным дивидендам и рассчитывает увеличить их примерно на 10% в 2025 году, говорится в пресс-релизе.

В четвертом квартале UBS завершил программу buyback объемом $1 млн. Банк планирует выкупить собственные акции на $1 млрд в первом полугодии 2025 года и еще на $2 млрд - во втором полугодии.

Акции UBS подорожали на 23,7% за последние 12 месяцев.

UBS Credit Suisse Швейцария
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