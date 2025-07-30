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"Сургутнефтегаз" в 2024 году вложил в экологическую программу почти 40 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Сургутнефтегаз" в 2024 году вложило в экологическую программу почти 40 млрд рублей, а в 2025 году планирует инвестировать на эти цели 35,5 млрд рублей, говорится в экологическом отчете компании.

Согласно документу, в 2024 году бОльшая часть средств по корпоративной программе "Экология" была направлена на мероприятия по сбору, очистке и утилизации сточных вод (27,2%), предотвращению климатических изменений и охране атмосферного воздуха (22,9%), а также по ремонту и обновлению оборудования (21,8%).

Оставшиеся инвестиции были распределены следующим образом: на строительство объектов природоохранного назначения -9,1%, безопасное обращения с отходами - 5,5%, капитальный ремонт объектов природоохранного назначения - 5,3%, рекультивацию шламовых амбаров и емкостей буровых сточных вод - 3,2%, научно-исследовательские работы, услуги природоохранного значения, экологическое просвещение, обучение персонала - 2,2%, предупреждение, ликвидацию нефтяных загрязнений и восстановление обваловок - 1,8%, мониторинг природной среды и промышленных объектов - 1,1%.

В 2024 году глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов сообщал, что за последние 5 лет инвестиции компании в экологию составили почти 154 млрд рублей.

Владимир Богданов Сургутнефтегаз
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