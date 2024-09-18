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"Сургутнефтегаз" в 2023г сократил выбросы парниковых газов на 9%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" в 2023 году сократил выбросы парниковых газов при добыче нефти и переработке газа на 9% по сравнению с 2022 годом - до 1,5 млн т в СО2 эквиваленте, говорится в экологическом отчете компании.

Ключевыми мерами стали рациональное использование попутного нефтяного газа (ПНГ, утилизация в 2023 году составила 99,29%), а также внедрение объектов малой энергетики, способствующее сокращению факельного сжигания газа. Компания подчеркивает, что 100% ее факелов оснащены приборами учета газа. В минувшем году компания предотвратила выбросы парниковых газов в атмосферу в объеме 20 млн тонн эквивалента CO2 благодаря высокому уровню полезного использования ПНГ.

В 2023 году основная доля прямых выбросов парниковых газов в атмосферный воздух при осуществлении деятельности "Сургутнефтегаза" по добыче нефти и переработке газа приходилась на потребление топлива - 69%, на сжигание ПНГ факельными установками - 18 %, на фугитивные выбросы - 13 %.

Компания отмечает, что на реализацию программы "Экология" в 2023 году было направлено 38,4 млрд рублей, в 2024 планируется инвестировать более 35 млрд рублей.

Сургутнефтегаз
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