Palo Alto Networks покупает поставщика решений для кибербезопасности CyberArk

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks покупает израильскую CyberArk Software за $25 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Palo Alto, акционеры CyberArk получат за каждую свою бумагу по $45 денежными средствами и 2,2005 акции Palo Alto. Сумма сделки предусматривает премию в 26% к рыночной цене CyberArk, отмечается в сообщении.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний. Стороны планируют закрыть ее во втором полугодии 2026 фингода (февраль-июль 2026 года).

CyberArk, созданная в 1999 году, занимается разработкой, продвижением и продажей программных решений в области управления доступом и кибербезопасности. Компания предоставляет продукты и услуги банкам, страховщикам, компаниям сферы здравоохранения и государственным организациям.

Приобретение CyberArk окажет немедленный позитивный эффект на выручку и валовую маржу Palo Alto, говорится в пресс-релизе. Положительное влияние сделки на свободный денежный поток ожидается с 2028 фингода, после полной реализации синергии.

Акции Palo Alto Networks теряют в цене 6,6% на торгах в среду, бумаги CyberArk подешевели на 0,7%.