Поиск

Palo Alto Networks покупает поставщика решений для кибербезопасности CyberArk

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks покупает израильскую CyberArk Software за $25 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Palo Alto, акционеры CyberArk получат за каждую свою бумагу по $45 денежными средствами и 2,2005 акции Palo Alto. Сумма сделки предусматривает премию в 26% к рыночной цене CyberArk, отмечается в сообщении.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний. Стороны планируют закрыть ее во втором полугодии 2026 фингода (февраль-июль 2026 года).

CyberArk, созданная в 1999 году, занимается разработкой, продвижением и продажей программных решений в области управления доступом и кибербезопасности. Компания предоставляет продукты и услуги банкам, страховщикам, компаниям сферы здравоохранения и государственным организациям.

Приобретение CyberArk окажет немедленный позитивный эффект на выручку и валовую маржу Palo Alto, говорится в пресс-релизе. Положительное влияние сделки на свободный денежный поток ожидается с 2028 фингода, после полной реализации синергии.

Акции Palo Alto Networks теряют в цене 6,6% на торгах в среду, бумаги CyberArk подешевели на 0,7%.

Palo Alto CyberArk
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

UniCredit стал вторым банком ЕС с капитализацией более 100 млрд евро

Кабмин не поддержал идею перечисления НДФЛ по месту жительства налогоплательщика

"Вкусвилл" устранил сбой в работе сайта и мобильного приложения

Полугодовая чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ упала на 15%

Трамп назвал 1 августа последней датой для заключения торговых соглашений с США

Минфин предложил размер госпошлин за лицензии на торговлю табаком

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6844 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2323 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });