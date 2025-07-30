Leonardo купит оборонный бизнес Iveco, Tata - остальные операции за 3,8 млрд евро

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Iveco Group продаст свой оборонный бизнес итальянской Leonardo S.p.A за 1,7 млрд евро.

Как говорится в пресс-релизе Iveco, сделка с Leonardo позволит создать европейского лидера в оборонном сегменте, обладающего масштабом и потенциалом для конкуренции на глобальном уровне.

В феврале Iveco объявила о намерении отделить оборонный бизнес от операций по производству коммерческих транспортных средств, чтобы обеспечить обоим направлениям более высокую фокусировку и стратегическую гибкость.

Leonardo является ведущей европейской компанией в сфере обороны и безопасности, и объединение решений Iveco в области мобильности с ее передовыми системами создаст новые возможности для Италии и Европы в области обороны, отмечают в Iveco.

Стороны рассчитывают закрыть сделку не позднее 31 марта 2026 года. После ее завершения Iveco распределит полученные средства среди акционеров за счет выплаты дополнительных дивидендов.

Сделка с Leonardo сохраняет оборонные операции Iveco в Италии, что удовлетворяет ключевому требованию итальянских властей.

Операции Iveco по выпуску грузовых автомобилей и автобусов намерена приобрести индийская Tata Motors. В отдельном пресс-релизе Iveco отмечается, что Tata сделает предложение о покупке исходя из расчета стоимости компании в 3,8 млрд евро без учета оборонного подразделения и поступлений от его продажи.

Совет директоров Iveco поддержал сделку с Tata и рекомендовал акционерам одобрить ее. Условием для совершения этой сделки будет закрытие продажи оборонного подразделения.

Акции Iveco подешевели на 0,2% по итогам торгов в среду. Сообщения о сделках появились уже после закрытия рынка. С начала текущего года бумаги компании выросли в цене более чем вдвое.