Производитель грузовиков Iveco хочет продать оборонный сегмент за 1,5 млрд евро

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Итальянский производитель грузовиков Iveco Group хочет продать оборонный сегмент за сумму до 1,5 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Компания ведет переговоры с потенциальными покупателями, включая Leonardo, которая может подать заявку вместе с германской Rheinmetall, своим партнером по совместному предприятию по производству танков в Европе. СП может быть использовано в качестве базы для объединения усилий по проведению сделки, отмечают источники.

Iveco также оценивает возможную заинтересованность других оборонных компаний и фондов прямых инвестиций.

При этом некоторых претендентов отпугнули высокие ценовые ожидания компании, говорят источники агентства.

Leonardo, основным акционером которой выступает правительство Италии, с прошлого года периодически обсуждала с Iveco покупку ее сегмента, но пока стороны также не могут договориться о цене.

Итальянская Corriere della Sera ранее в марте писала, что в такой сделке могут быть заинтересованы KNDS NV, BAE Systems Plc и Czechoslovak Group.

В феврале Iveco заявляла, что рассматривает возможность выделения оборонного сегмента.

Акции Iveco подорожали на 0,5% по итогам торгов в пятницу.



