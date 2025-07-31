Акции ВТБ локально взлетели почти на 4% после публикации финотчета и прогнозов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Акции ВТБ в ходе торгов на Московской бирже в четверг локально взлетели почти на 4% (до 81,28 рубля за штуку) после публикации финансового отчета по МСФО за II квартал и прогнозов на 2025 год. Однако спустя некоторое время котировки ценных бумаг ВТБ развернулись вниз и по данным на 10:26 оказались уже лишь немного выше уровней закрытия среды.

ВТБ во втором квартале 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО на 10% в годовом выражении, до 139,2 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. Чистая прибыль за первое полугодие составила 280,4 млрд рублей, что на 1,2% больше аналогичного периода прошлого года. Рентабельность капитала по итогам первого полугодия составила 20,7% по сравнению с 24,3% за аналогичный период 2024 года.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал квартальную прибыль на уровне 121,1 млрд рублей, прибыль за полугодие - 262,3 млрд рублей.

"Группа ВТБ является основным бенефициаром смягчения денежно-кредитной политики, и начавшееся снижение процентных ставок, приводящее к расширению чистой процентной маржи и росту чистых процентных доходов, вместе с лучшей, чем ожидалось ранее, динамикой чистых комиссионных доходов дает нам основания повысить прогноз по чистой прибыли за 2025 год до 500 млрд рублей", - заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, комментируя опубликованные результаты.

Кроме того, группа улучшила ожидания по чистой процентной марже до около 1,5% с около 1%. Группа рассчитывает показать максимальный уровень месячной чистой процентной маржи в декабре 2025 года на уровне 2%.