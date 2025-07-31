Поиск

Акции ВТБ подешевели на 4% после локального взлета на такую же величину

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - На торгах на "Московской бирже" акции ВТБ упали на 4% (до 75,05 рубля за штуку) после локального взлета на аналогичную величину (до 81,28 рубля за штуку), негативно отреагировав на новости о дополнительной эмиссии. Ранее утром подорожание бумаг ВТБ было вызвано публикацией финансового отчета банка по МСФО за II квартал и прогнозов на 2025 год.

Наблюдательный совет ВТБ принял решение увеличить уставный капитал банка на 63,2 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 1,264 млрд обыкновенных акций номиналом 50 рублей, говорится в материалах кредитной организации. Цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена не позднее даты начала размещения акций.

"Выпуск дополнительных обыкновенных акций позволит ВТБ усилить капитальную базу в условиях нового регулирования, применяемого к системно значимым кредитным организациям. Кроме того, принятое решение будет способствовать дальнейшему росту бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности акций ВТБ в долгосрочной перспективе", - заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ во втором квартале 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО на 10% в годовом выражении, до 139,2 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. Чистая прибыль за первое полугодие составила 280,4 млрд рублей, что на 1,2% больше аналогичного периода прошлого года. Рентабельность капитала по итогам первого полугодия составила 20,7% по сравнению с 24,3% за аналогичный период 2024 года.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал квартальную прибыль на уровне 121,1 млрд рублей, прибыль за полугодие - 262,3 млрд рублей.

"Группа ВТБ является основным бенефициаром смягчения денежно-кредитной политики, и начавшееся снижение процентных ставок, приводящее к расширению чистой процентной маржи и росту чистых процентных доходов, вместе с лучшей, чем ожидалось ранее, динамикой чистых комиссионных доходов дает нам основания повысить прогноз по чистой прибыли за 2025 год до 500 млрд рублей", - заявил журналистам Пьянов, комментируя опубликованные результаты.

Кроме того, группа улучшила ожидания по чистой процентной марже до около 1,5% с около 1%. Группа рассчитывает показать максимальный уровень месячной чистой процентной маржи в декабре 2025 года на уровне 2%.

ВТБ Дмитрий Пьянов Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Whoosh запустил аренду самокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

Набсовет ВТБ одобрил допэмиссию на 63,2 млрд рублей, цену размещения определит позднее

Дилеры техники Sany возобновят сборку автокранов "Хабар" на шасси "КАМАЗа" в Хабаровске

Авиакомпания "Ангара" отменит часть рейсов из-за запрета на техобслуживание

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,15%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,15%

Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди

Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди

ФРС оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%, как и ожидалось

Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ

Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6847 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2324 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });