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ЦБ сохранил антициклическую надбавку к достаточности капитала банков на уровне 0,5%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки к достаточности капитала банков, она сохранена на уровне 0,5%, действующем с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

"По оценке Банка России, банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для устойчивого финансирования экономики с учетом уже принятых решений по макропруденциальным инструментам, а также с учетом планового повышения надбавок к нормативам достаточности капитала. В связи с этим значение национальной антициклической надбавки не пересматривалось", - говорится в сообщении регулятора.

Достаточность капитала банков с начала 2025 года выросла с 12,5% до 13,4% на 1 июля, отмечает регулятор.

Ранее на фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования ЦБ принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% с 1 февраля 2025 года и повысить ее до 0,5% с 1 июля. По оценке регулятора, это позволит банкам накопить буфер капитала в размере 800 млрд рублей.

Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.

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