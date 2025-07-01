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ЦБ повышает антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков до 0,5%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 1 июля повышает антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков с 0,25% до 0,5% от активов.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

На фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования ЦБ принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% с 1 февраля 2025 года и повысить ее до 0,5% с 1 июля. По оценке регулятора, это позволит банкам накопить буфер капитала в размере 800 млрд рублей.

Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.

ЦБ РФ
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