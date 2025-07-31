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Доходы и расходы американцев в июне выросли на 0,3%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В июне доходы населения США выросли на 0,3% к маю, расходы выросли также на 0,3%, сообщило Министерство торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,2%, расходов - на 0,4%, по данным Trading Economics.

По пересмотренным данным, в мае расходы американцев не изменились. Ранее сообщалось об их снижении на 0,1%. Доходы населения США в мае уменьшились на 0,4% (без пересмотра).

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июне увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3% и 2,5% соответственно. В мае индекс PCE вырос на 0,2% в помесячном и на 2,4% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июне увеличился на 2,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали его повышение на 2,7%.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

США PCE ФРС Минторговли
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