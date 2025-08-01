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Brent подорожала до $71,84 за баррель

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут утром в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени поднялась на $0,14 (0,2%), до $71,84 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,77 (1,1%), до $71,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,11 (0,16%), до $69,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $0,74 (1,06%), до $69,26 за баррель.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали ожидания вступления в силу повышенных пошлин на импорт в США с 1 августа в отношении стран, еще не заключивших торговые соглашения со Штатами. По данным Reuters, Вашингтон заключил торговые сделки с двенадцатью из 18 крупнейших торговых партнеров.

Накануне президент США Дональд Трамп принял решение отложить ввод повышенных пошлин на импорт товаров из Мексики еще на 90 дней, чтобы дать странам время для проведения переговоров.

Также в четверг стало известно, что индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в июне увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3% и 2,5% соответственно. В мае индекс PCE вырос на 0,2% в помесячном и на 2,4% в годовом выражении.

Ускорение инфляции понижает вероятность скорого снижения процентных ставок Федрезерва.

Между тем поддержку котировкам оказывают опасения, что Вашингтон может принять жесткие меры в отношении России.

Ранее Трамп заявил, что введет вторичные пошлины в отношении стран, закупающих у России нефть, если РФ не добьется урегулирования украинского конфликта в течение 10-12 дней, Крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай.

Brent WTI Дональд Трамп США
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