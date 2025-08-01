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Brent подешевела до $71,04 за баррель

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали снижаться днем в пятницу.

К 14:38 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (0,92%), до $71,04 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,65 (0,94%), до $68,61 за баррель.

Накануне нефть подешевела более чем на 1%. Негативным фактором для рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий пошлины от 10% до 41% для различных торговых партнеров, включая Канаду, Индию и Тайвань.

Поддержку котировкам оказывают опасения, что Вашингтон может принять жесткие меры в отношении России. Ранее Трамп заявил, что введет вторичные пошлины в отношении стран, закупающих у России нефть, если страна не добьется урегулирования украинского конфликта в течение 10-12 дней.

Крупнейшие покупатели российской нефти - Индия и Китай. По оценкам JPMorgan, меры США угрожают морскому экспорту совокупным объемом 2,75 млн баррелей в сутки.

Brent WTI Дональд Трамп Индия США Китай
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