Universal Music во II квартале увеличила выручку на 1,6%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Universal Music Group NV (UMG), крупнейшая звукозаписывающая компания мира, во втором квартале увеличила выручку на 1,6% относительно того же периода прошлого года - до 2,98 млрд евро, сообщается в отчетности.

Без учета изменения курсов обмена валют она выросла на 4,5%.

Прибыль без учета процентных и налоговых выплат, износа и амортизации (EBITDA) повысилась на 5,3% и составила 611 млн евро. Скорректированная EBITDA - ключевой показатель прибыльности для компании - поднялась на 4,2% и достигла 676 млн евро.

Свободный денежный поток остался отрицательным и составил 179 млн евро против 460 млн евро годом ранее.

Аналитики ING заявили, что EBITDA компании оказалась хуже прогноза. При этом они ожидали положительный свободный денежный поток более чем в 400 млн евро.

Доходы от стриминга Universal Music в минувшем квартале повысились на 4,4% - до 358 млн евро, от подписок - на 5,3%, до 1,2 млрд евро. Выручка от скачиваний и другие цифровые доходы взлетели на 43,8% и достигли 69 млн евро.

Поступления от продаж физических носителей, включая CD и пластинки, упали на 13,2% и составили 310 млн евро, от продаж лицензий - на 13,2%, до 310 млн евро.

Котировки акций Universal Musicв ходе торгов в Амстердаме в пятницу падают на 6,8%. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 4,3% (до 46,5 млрд евро), в то время как фондовый индекс AEX за этот период прибавил 1,3%.

Universal Music является крупнейшей в мире звукозаписывающей компанией, с которой работают такие звезды, как Тейлор Свифт, Леди Гага и Билли Айлиш. Она также владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles и Боба Дилана.