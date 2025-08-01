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Российский рынок акций завершил пятницу и неделю снижением из-за рисков санкций США

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил торги в пятницу смешанной динамикой цен blue chips под давлением ухудшения внешней конъюнктуры и заявления президента США Дональда Трампа о планах ввести антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.

Индекс МосБиржи откатился ниже 2730 пунктов после утреннего роста выше 2755 пунктов; лидерами снижения выступили акции Совкомбанка (-2,5%) и "АЛРОСА" (-1,7%), лидерами роста - бумаги "Эн+ груп" (+5,4%), "ФосАгро" (+1,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2727,98 пункта (максимум сессии - 2755,95 пункта), индекс РТС снизился на 0,2% до 1069,82 пункта; цены "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России со 2 августа, составил 80,3289 рубля (+1,26 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,6-2,6%, доллар от ЦБ подорожал на 0,78 рубля.

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