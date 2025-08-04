Выручка провайдера Cloud.ru в I полугодии выросла в 1,7 раза

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Выручка Cloud.ru (ООО "Облачные технологии", провайдер облачных и AI услуг, ранее SberCloud) выросла в I половине 2025 года на 73%, до 36,8 млрд рублей (предварительные данные - ИФ), заявил "Интерфаксу" гендиректор Cloud.ru Евгений Колбин.

"На положительную динамику повлиял рост спроса на AI-решения среди корпоративных клиентов, в первую очередь из сферы ИТ, финансов и ритейла, - отметил Колбин. - Также свой вклад внес запуск новых продуктов, включая платформу AI-Factory, которая позволяет быстро развертывать крупные языковые модели (LLM) и мультиагентные системы под задачи бизнеса".

По его словам, по итогам I полугодия доля направления AI-сервисов в выручке компании превысила 50%, тогда как по итогам 2024 года она не превышала 48%.

Колбин отметил, что опережающий рост AI-направления связан с тем, что прежде всего в IT, финансовом секторе и ритейле заказчики переходят от пилотных проектов к системному внедрению решений в области искусственного интеллекта.

"Организации внедряют AI-агентов, строят предиктивные модели и оптимизируют процессы с помощью интеллектуальных инструментов", - сказал он.

По итогам 2024 года выручка "Облачных технологий" по РСБУ составила 49,4 млрд рублей (рост на 83,6%), а чистая прибыль - 7,2 млрд рублей (рост на 134,8%). При этом почти половину выручки, 23,8 млрд рублей, компания получила от предоставления традиционных инфраструктурных платформенных сервисов (IaaS, PaaS), еще 24,6 млрд рублей - от продаж сервисов для задач искусственного интеллекта.

На конец 2024 года балансовая стоимость IT-оборудования, которым владеет Cloud.ru, (относится к основным средствам компании) составляла около 67 млрд рублей против 30 млрд рублей в 2023 году.

В начале текущего года компания прогнозировала, что российский рынок облачных услуг продолжит расти на уровне 30-35% в год. При этом "Облачные технологии" ожидали, что по итогам 2025 года бизнес компании вырастет больше рынка.

Сloud.ru - провайдер облачных и AI-технологий. В мае 2022 года компания вышла из экосистемы Сбербанка и с 2023 работает под брендом Cloud.ru.