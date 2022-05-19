Сбербанк вышел из капитала "Окко", "Звука", "Облачных технологий" и ЦРТ

Единственным их владельцем стало АО "Новые возможности" с уставным капиталом 10 тысяч рублей

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Структуры Сбербанка вышли из капитала "Окко", "Звука" и связанных с ними компаний, а также из "Облачных технологий" (SberCloud) и "Центра речевых технологий" (ЦРТ), следует из ЕГРЮЛ.

Единственным владельцем ООО "Звук", ООО "Кинофон", ООО "Облачные технологии", ООО "Окко", ООО "Окко Спорт" и ООО "Центр речевых технологий" 17 мая 2022 года стало АО "Новые возможности", подконтрольное Татьяне Портных. В свое время она была уполномоченным лицом "ВТБ Регистратора".

"В рамках актуализации стратегии Сбер пересматривает свое акционерное участие в ряде активов. В настоящий момент Сбер не является акционером компаний Okko, "Звук", SberCloud, "Эвотор" и ЦРТ. Сделка совершена на рыночных условиях. Сбер сохранит партнерские отношения с данными компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей", - сообщили "Интерфаксу" в Сбербанке.

Компания "Новые возможности" с уставным капиталом в 10 тысяч рублей создана в марте 2022 года. Компания зарегистрирована в бизнес-центре StreamLine Plaza на шоссе Энтузиастов в Москве. Ее сфера деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

С аналогичной сферой деятельности у Портных есть еще четыре компании: АО "Актив", АО "Консалт групп", АО "Эксперт", АО "Пробизнес". У них у всех уставный капитал составляет минимальные 10 тысяч рублей. Компании созданы в апреле-мае текущего года.

Группа Сбербанка стала владельцем онлайн-кинотеатра "Окко" в рамках приобретения Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута в 2019 году.

На базе компании "Звук", приобретенной в сентябре 2020 года, Сбербанк создал сервис аудиостриминга "СберЗвук".

Компания SberCloud (облачный провайдер услуг и сервисов) создана Сбербанком в октябре 2016 года.

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.