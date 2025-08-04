Xiaomi выпустила голосовую ИИ-модель для автомобилей и бытовой техники

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Китайская Xiaomi выпустила голосовую ИИ-модель MiDashengLM-7B, которая дополнит ее технологии в сферах автомобилей и бытовой техники, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании в WeChat.

Новая модель основана на базовой модели Xiaomi, уже внедренной в ее автомобили и устройства "умного" дома, и интегрирована с разработками Alibaba.

MiDashengLM-7B имеет открытый исходный код и доступна на платформе Hugging Face.

Модель используется для анализа звука и, в том числе, может создавать подписи на основе данных этого анализа. Кроме того, она может использоваться для получения ответов на вопросы.