Рубль практически не изменился на валютных торгах в ожидании геополитических новостей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь слегка подрос по итогам торгов на Московской бирже в понедельник днем; рубль продемонстрировал относительную стабильность в основных валютных парах в ожидании важных геополитических новостей, которые должны поступить позже на этой неделе - его изменение к июню по итогам дня не превысило 0,1%.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,0725 руб., что всего на 0,85 коп. (или на 0,08%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 августа на 65,53 копейки, до 79,6736 руб. и повысил курс евро на 61,96 копейки, до 92,3252 руб.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что планирует ввести санкции против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта в установленные им сроки. В интервью Newsmax он сказал, что в телефонных беседах с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что "эта война должна закончиться", что это "ужасная война". Если конфликт продолжится, "мы введем санкции, а он неплохо разбирается в санкциях, он знает, как избежать санкций", добавил Трамп. Ранее глава Белого дома назвал 8 августа крайним сроком для заключения соглашения по Украине.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа, заявил Трамп в воскресенье. "Возможно, на следующей неделе, в среду и четверг, он отправится в Россию", - цитируют Трампа журналисты президентского пула.

В Кремле не исключают возможность того, что на этой неделе состоится встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа. "Мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Продолжается диалог, США продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования. Эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров. Работа продолжается, мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что предпочтительным для нас, разумеется, является урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, "рубль после негативного старта быстро восстановился и символически обновил к юаню пятничный максимум. Правда, развить этот импульс ему не удалось - вскоре российская валюта сдала позиции и в течение большей части торговой сессии консолидировалась в узком диапазоне вблизи уровня закрытия пятницы. Баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения в течение дня был стабильным. Возможно, просадка нефтяных цен компенсируется экспортерами наращиванием добычи нефти в рамках решений ОПЕК+, что сдерживает сокращение притока валютной выручки от экспорта".

"Вероятно, какое-то время это рыночное равновесии сохранится, пока импорт не ускорит восстановление по мере усиления активности потребителей, чему будет способствовать снижение рыночных процентных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ. Поэтому пара CNY/RUB на краткосрочном горизонте будет оставаться в диапазоне 11,0-11,16 руб.", - полагает Бабин.

Сегодня котировки рубля к китайскому юаню преимущественно находились в диапазоне 11,06-11,07 руб./юань. Если говорить о ближайших днях, то курс валютной пары "юань/рубль" может задержаться в коридоре 11-11,2 рубля за юань до раскрытия деталей санкций США и анонса августовских объемов операций с валютой по бюджетному правилу, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По словам управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова, на прошлой неделе курс рубля закрепился выше отметки 11 рублей за юань. Рост котировок и курсовой волатильности был преимущественно вызван расширением геополитической премии в стоимости нацвалюты. По оценкам, в середине недели ее размер обновлял максимумы с первой половины апреля 2025 года. К концу недели геополитическая премия была сокращена и соответствовала уже уровням начала июля. Таким образом, тема геополитической премии в курсе рубля снова на переднем плане.

По мнению Попова, возросшая курсовая волатильность сохранится и на этой неделе. "На фоне сохраняющейся сильной поддержки нацвалюты со стороны фундаментальных факторов - ограниченный спрос на иностранную валюту и жесткая ДКП - возможны попытки юаня вернуться ниже отметки 11 рублей. Однако, скорее всего, их результат ограничится локальным движением. Более вероятны попытки расширить геополитическую премию в курсе рубля. Краткосрочный целевой диапазон для динамики нацвалюты - 11-11,5 рубля за юань", - отметил эксперт.

Мировые цены на нефть умеренно снижаются вечером в понедельник, отскочив от внутридневных минимумов (в середине дня падение котировок достигало 2-2,5%). Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $69,19 за баррель, что на 0,69% ниже, чем на закрытие торгов в пятницу. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,7%, до $66,86 за баррель. Негативное влияние на нефтяной рынок оказывают опасения в отношении избытка предложения, усилившиеся после того, как страны ОПЕК+ приняли решение об очередном наращивании добычи.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее.

Инвесторы также продолжают оценивать последствия введения в Штатах пошлин в размере от 10% до 41% на импорт товаров из десятков стран. Трамп подписал соответствующий указ вечером в четверг. Эксперты и участники рынка полагают, что война тарифов негативно отразится на росте мировых экономик и, как следствие, спроса на энергоносители.

Статданные, вышедшие в конце прошлой недели, указали на ослабление экономики США. Число рабочих мест в стране в июле увеличилось всего на 73 тыс., тогда как аналитики прогнозировали рост на 110 тыс. Кроме того, данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения. Безработица в США в июле повысилась до 4,2% с июньских 4,1%. Индекс деловой активности в американском производственном секторе (ISM Manufacturing) в прошлом месяце уменьшился до 48 пунктов по сравнению с 49 пунктами в июне. Аналитики ожидали его повышения до 49,5 пункта.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) продолжают опускаться вслед за понижением ключевой ставки Банка России на заседании 25 июля. Так, согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 августа упала еще на 14 базисных пунктов - до 18,09% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась в понедельник по отношению к пятнице на 19 базисных пунктов - до 19,27% годовых, на срок три месяца - снизилась на 9 базисных пунктов (до 20,47% годовых), а на срок шесть месяцев - уменьшилась на 4 базисных пункта (до 21,60% годовых).