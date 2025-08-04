Поиск

Трамп заявил, что две подлодки США прибыли в назначенный район вблизи РФ

Трамп заявил, что две подлодки США прибыли в назначенный район вблизи РФ
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что в соответствии с ранее данным им указанием две атомные подводные лодки ВМС США размещены в определенном районе вблизи России.

"Я уже сделал заявление, и ответ таков: они находятся в регионе, да, там, где они должны быть", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос, были ли уже развернуты подводные лодки.

Президент США в субботу заявлял, что две американские атомные субмарины перемещаются в сторону России.

"Они ближе к России. Да, они ближе к России", - ответил Трамп в интервью NEWSMAX на вопрос, приблизились ли субмарины к российским регионам.

На встрече с журналистами президентского пула он пояснил, что отдал приказ о переброске двух атомных подлодок после высказываний заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, так как стремится защитить американцев.

"Просто мы должны быть осторожны. Нам угрожали, и мы решили, что данные угрозы - это неправильно, и потому нам нужно быть осторожными", - сказал президент журналистам.

Ранее он заявил, что разместит ядерные подлодки "в соответствующих регионах" в связи с комментариями Медведева в соцсетях.

"Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, (...) я поручил разместить две ядерные подлодки в соответствующих регионах, просто на случай, если эти вздорные и подстрекательские заявления являются чем-то большим, чем простыми словами", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в пятницу.

Дональд Трамп США Дмитрий Медведев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 августа

Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа

Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа
Обострение палестино-израильского конфликта

В Газе сообщили о почти 120 погибших и 866 раненых за сутки

На Солнце произошла самая сильная вспышка за полтора месяца

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 августа

Постпред США при НАТО сообщил, что Уиткофф прибудет в Россию на выходных

Постпред США при НАТО сообщил, что Уиткофф прибудет в Россию на выходных
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС отказался сложить оружие вплоть до создания палестинского государства

Переговоры по решению пограничного спора Таиланда и Камбоджи начнутся 4 августа

Переговоры по решению пограничного спора Таиланда и Камбоджи начнутся 4 августа
Обострение палестино-израильского конфликта

Уиткофф считает, что нужно добиваться полного завершения боевых действий в Газе

Моди заявил, что Индии нужно опираться на собственную экономику

Моди заявил, что Индии нужно опираться на собственную экономику
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6879 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2331 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });