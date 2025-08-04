Трамп заявил, что две подлодки США прибыли в назначенный район вблизи РФ

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что в соответствии с ранее данным им указанием две атомные подводные лодки ВМС США размещены в определенном районе вблизи России.

"Я уже сделал заявление, и ответ таков: они находятся в регионе, да, там, где они должны быть", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос, были ли уже развернуты подводные лодки.

Президент США в субботу заявлял, что две американские атомные субмарины перемещаются в сторону России.

"Они ближе к России. Да, они ближе к России", - ответил Трамп в интервью NEWSMAX на вопрос, приблизились ли субмарины к российским регионам.

На встрече с журналистами президентского пула он пояснил, что отдал приказ о переброске двух атомных подлодок после высказываний заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, так как стремится защитить американцев.

"Просто мы должны быть осторожны. Нам угрожали, и мы решили, что данные угрозы - это неправильно, и потому нам нужно быть осторожными", - сказал президент журналистам.

Ранее он заявил, что разместит ядерные подлодки "в соответствующих регионах" в связи с комментариями Медведева в соцсетях.

"Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, (...) я поручил разместить две ядерные подлодки в соответствующих регионах, просто на случай, если эти вздорные и подстрекательские заявления являются чем-то большим, чем простыми словами", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в пятницу.