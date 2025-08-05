Выручка группы "Солар" во II квартале выросла на 44%, до 5,42 млрд рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Выручка группы компаний "Солар" (группа компаний "Ростелеком-Солар"/"РТК-Солар", дочерняя структура "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности) во II квартале текущего года по МСФО составила 5,42 млрд рублей, что на 44% больше аналогичного показателя 2024 года, говорится в сообщении компании.

"Во втором квартале 2025 года наша выручка увеличилась на 44% год к году, - сказал гендиректор "Солар" Игорь Ляпунов, слова которого приводятся в сообщении. - Мы росли сильными двузначными темпами как в сервисах, так и в продуктах, но особенно высокими темпами - на 72% год к году - увеличились доходы в вендорском направлении".

По данным компании, в отчетном периоде ее выручка от предоставления ИБ-сервисов составила 3,76 млрд рублей (рост на 34%), а от продажи ИБ-продуктов - 1,65 млрд рублей (на 72%).Соответственно доля продуктового направления в выручке компании выросла до 31% с 25% годом ранее.

"Данная динамика обусловлена активным ростом вендорского направления, - подчеркивается в сообщении. - Группа расширяет продуктовый портфель через развитие собственной разработки и M&A-сделки, что позволяет увеличивать прямые продажи продуктов и наращивать долю собственных решений в сервисах для клиентов".

Показатель OIBDA в отчетном периоде вырос на 85%, до 1,3 млрд рублей, а рентабельность по OIBDA увеличилась на 6 п.п., до 25%. Компания объясняет рост этих показателей усилением фокуса менеджмента на операционной эффективности и контроле расходов, сильной динамикой выручки и работой над увеличением доли рекуррентной выручки, которая позволяет снижать влияние сезонности.

По итогам I полугодия выручка компании выросла на 40%, до 8,5 млрд рублей, OIBDA составила 974 млн рублей (на 20% меньше аналогичного показателя прошлого года), рентабельность по OIBDA - 11,5% (19,9% годом ранее).

"Результаты первого полугодия отражают сезонность бизнеса группы, характерную для всего российского рынка ИТ: исторически поступление большей части выручки в рамках финансового года приходится на второе полугодие, в то время как операционные расходы распределены более равномерно в течение всего года, - отметил Ляпунов. - Так, динамика OIBDA по итогам первого полугодия 2025 года обусловлена показателями первого квартала текущего года (минус 374 млн рублей - ИФ), связанными с сезонностью бизнеса, и ростом фонда оплаты труда из-за расширения команды в предыдущие периоды".

"За последние годы мы инвестировали большие ресурсы в создание лучшей экспертизы в сфере ИБ на российском рынке, развитие команды и структуры управления, партнерской программы, - подчеркнул он. - Это позволяет нам при высоких темпах роста фокусироваться на контроле затрат и увеличении эффективности всех операций".

В конце 2022 года "Солар" запустил инвестиционную программу общим объемом 22 млрд рублей, которые планирует использовать как для стимулирования роста собственных разработок, так и для входа в капитал зрелых компаний и компаний ранних стадий. В начале текущего года группа приобрела 49% в тульском ИБ-разработчике "Гефест Технолоджиз" и планирует увеличить долю в этой компании. На начало июня у компании находилось в работе (в состоянии рассматриваемых или подписываемых предварительных соглашений) еще три сделки.

"Мы сохраняем планы по поддержанию двузначных темпов роста выручки выше среднерыночных при эффективности бизнеса на уровне не ниже прошлого года", - добавил он.

Как сообщалось, по итогам 2024 года выручка "Солар" составила 22,3 млрд рублей (рост на 53%). Около 80% выручки (17,9 млрд рублей, что на 65% больше аналогичного показателя 2023 года) пришлось на предоставление услуг в области информбезопасности, а 20% - на продажи продуктов (4,4 млрд рублей, рост на 25%). Показатель OIBDA по итогам 2024 года вырос почти в два раза, до 5,4 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 24%, что на 5 п.п. больше, чем годом ранее. Чистая прибыль группы за 2024 год составила 1,3 млрд рублей против 600 млн убытка в 2023 году.

ГК "Солар" предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Подразделения "Солара" расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске.

При улучшении экономической ситуации в стране компания может провести IPO - в 2024 году президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил о намерении провести IPO ГК "Солар" после вывода на биржу АО "Центр хранения данных" (бренд "РТК-ЦОД"). На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры эти планы пока отложены, но обе компании технически готовы к размещению, говорил Осеевский. Размещение возможно при снижении ключевой ставки до 10%, отмечал он.