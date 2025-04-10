Выручка ГК "Солар" по МСФО в 2024 году выросла на 53% до 22,3 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Выручка группы компаний "Солар" (группа компаний "Ростелеком-Солар"/"РТК-Солар", дочерняя структура "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности) по МСФО в 2024 года составила 22,3 млрд рублей, что на 53% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.

"Рост киберрисков, работа государства по усилению регулирования в сфере ИБ, а также уход иностранных ИБ-провайдеров остаются главными драйверами спроса на российские технологии кибербезопасности, - сказал гендиректор "Солар" Игорь Ляпунов, слова которого приводятся в сообщении. - На этом фоне усилия команды и стратегия "Солара" как ведущего провайдера комплексной кибербезопасности, объединяющего в себе модели сервис-провайдера и продуктового вендора, дают ощутимый результат".

По данным компании, около 80% выручки (17,9 млрд рублей, что на 65% больше аналогичного показателя 2023 года) пришлось на предоставление услуг в области информбезопасности, а 20% – на продажи продуктов (4,4 млрд рублей, рост на 25%). При этом "Солар" подчеркивает, что доля рекурентной выручки превысила 50% за счет роста доли подписочных сервисов и продуктов.

Еще одной причиной роста выручки "Солар" называет увеличение числа клиентов – на 46% до 1 тыс. крупнейших компаний и госзаказчиков. При этом доля B2B-клиентов в выручке группы повысилась до 49% против 43% в 2023 году.

Показатель OIBDA в отчетном периоде вырос почти в два раза до 5,4 млрд рублей с 2.8 млрд рублей в 2023 году. Рентабельность по OIBDA составила 24%, что на 5 п.п. больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль группы за 2024 год составила 1,3 млрд рублей против 600 млн убытка в 2023 году.

ГК "Солар" предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Подразделения "Солара" расположены в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Компания входит в группу "Ростелеком".