Поиск

Выручка ГК "Солар" по МСФО в 2024 году выросла на 53% до 22,3 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Выручка группы компаний "Солар" (группа компаний "Ростелеком-Солар"/"РТК-Солар", дочерняя структура "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности) по МСФО в 2024 года составила 22,3 млрд рублей, что на 53% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.

"Рост киберрисков, работа государства по усилению регулирования в сфере ИБ, а также уход иностранных ИБ-провайдеров остаются главными драйверами спроса на российские технологии кибербезопасности, - сказал гендиректор "Солар" Игорь Ляпунов, слова которого приводятся в сообщении. - На этом фоне усилия команды и стратегия "Солара" как ведущего провайдера комплексной кибербезопасности, объединяющего в себе модели сервис-провайдера и продуктового вендора, дают ощутимый результат".

По данным компании, около 80% выручки (17,9 млрд рублей, что на 65% больше аналогичного показателя 2023 года) пришлось на предоставление услуг в области информбезопасности, а 20% – на продажи продуктов (4,4 млрд рублей, рост на 25%). При этом "Солар" подчеркивает, что доля рекурентной выручки превысила 50% за счет роста доли подписочных сервисов и продуктов.

Еще одной причиной роста выручки "Солар" называет увеличение числа клиентов – на 46% до 1 тыс. крупнейших компаний и госзаказчиков. При этом доля B2B-клиентов в выручке группы повысилась до 49% против 43% в 2023 году.

Показатель OIBDA в отчетном периоде вырос почти в два раза до 5,4 млрд рублей с 2.8 млрд рублей в 2023 году. Рентабельность по OIBDA составила 24%, что на 5 п.п. больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль группы за 2024 год составила 1,3 млрд рублей против 600 млн убытка в 2023 году.

ГК "Солар" предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Подразделения "Солара" расположены в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Компания входит в группу "Ростелеком".

ГК "Солар" Ростелеком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доллар умеренно дешевеет к евро и фунту, активно снижается к иене

Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $64,8 за баррель

Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $64,8 за баррель

Российский индекс IMOEX2 взлетел к 2780 пунктам на фоне ралли нефти

Котировки нефти перешли к росту на решениях Трампа о пошлинах

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Фондовые индексы США взлетели на новых заявлениях Трампа о пошлинах

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%

В России в апреле потребление газа обновляет максимум из-за поздних холодов

Неопределенность на рынках создала риски переговорам Prada о покупке Versace у Capri

Алексею Хотину предъявлено новое обвинение в мошенничестве

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6163 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });