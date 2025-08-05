Diageo сократил годовую чистую прибыль на 39% при выручке лучше прогнозов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Британский производитель алкоголя Diageo Plc сократил чистую прибыль в 2025 финансовом году на 39%, при том, что его выручка осталась на уровне предыдущего фингода.

Компания повысила целевой показатель экономии на расходах на следующие три года до $625 млн с $500 млн. Она оценивает потенциальные негативные последствия американских пошлин на импорт для ее показателей в $200 млн в год (ранее ожидалось - $150 млн в год).

За финансовый год, который завершился 30 июня, чистая прибыль Diageo уменьшилась до $2,35 млрд с $3,87 млрд годом ранее. Выручка компании составила $20,25 млрд по сравнению с $20,7 млрд за предыдущий фингод. Органический рост продаж составил 1,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой Diageo, предусматривал годовую выручку в размере $20,2 млрд и органический рост продаж на 1,4%.

Продажи в натуральном выражении уменьшились на 0,2%. В том числе в Северной Америке они снизились на 1,2%, в Европе - на 4,7%, в Африке - на 3,1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - выросли на 3,7%, в Латинской Америке - на 3,6%.

Компания ожидает, что органический рост продаж в 2026 фингоду будет на уровне предыдущего года.

Акции Diageo прибавляют в цене 6,5% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 23,8%.

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира находится в Лондоне. Продукция компании реализуется в 180 странах мира, штат Diageo превышает 28 тыс. человек. Diageo производит крепкие алкогольные напитки, вино и пиво под брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и др.