Diageo сократила полугодовую чистую прибыль на 12%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, в первом полугодии 2025 финансового года сократила чистую прибыль на 12%, выручку - на 1%.

В июле-декабре выручка компании составила $10,9 млрд по сравнению с $10,96 млрд годом ранее.

Чистая прибыль уменьшилась до $1,94 млрд с $2,21 млрд.

Продажи в натуральном выражении сократились на 1%. В том числе в Северной Америке продажи снизились на 3%, в Европе и Латинской Америке - на 2%, в Африке - на 4%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе объемы продаж повысились на 2%.

Diageo также отозвала среднесрочный прогноз в связи с "текущей макроэкономической и геополитической неопределенностью на многих из наших ключевых рынков, оказывающей влияние на темпы восстановления" и вместо него будет публиковать прогноз на краткосрочную перспективу.

При этом компания остается уверенной в благоприятности фундаментальных показателей отрасли и своей способности показывать результаты лучше рынка.

По словам главы Diageo Дебры Крю, компания принимает ряд мер для снижения возможного воздействия на бизнес со стороны объявленных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин и поддерживает диалог с американскими властями.

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира находится в Лондоне. Продукция компании реализуется примерно в 180 странах мира, штат Diageo превышает 30 тысяч человек. Diageo производит крепкие алкогольные напитки, вино и пиво под брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и др.