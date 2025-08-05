"Газпром нефть" надеется получить 20 млн т дополнительной нефтедобычи

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" испытала первое отечественное оборудование для повторного многостадийного гидроразрыва пласта. Компания утверждает, что повторный ГРП позволяет увеличить производительность скважин более чем в два раза. Тиражирование технологии может обеспечить ей свыше 20 млн тонн нефти дополнительной добычи, сообщила НК.

Тестирование оборудования прошло на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. В перспективе планируется тиражировать технологию на 2,5 тысячи скважин "Газпром нефти" по всей России. "Технология повторного гидроразрыва пласта поможет дать вторую жизнь сотням уже пробуренных скважин и вовлечь в разработку значительные остаточные запасы зрелых месторождений", - заявил начальник департамента компании по добыче Сергей Доктор.

"Газпром нефть" является активным участником процесса создания отечественного флота ГРП, выступающего частью программы импортозамещения оборудования в нефтегазовой сфере.

Гидроразрыв пласта - одна из ключевых технологий повышения эффективности добычи трудноизвлекаемой нефти и остаточных запасов зрелых месторождений. В пробуренную скважину на глубине 2-3 км под большим давлением закачивают жидкость, которая создает дополнительные трещины в породе для увеличения притока углеводородов. Чтобы потом эти трещины не закрылись, их заполняют расклинивающим агентом, в качестве которого обычно используется пропант: керамические гранулы или кварцевый песок.