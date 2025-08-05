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DuPont во II квартале снизила чистую прибыль втрое

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. во втором квартале 2025 года сократила чистую прибыль втрое, однако ее выручка и скорректированная прибыль оказались лучше ожиданий рынка.

В апреле-июне чистая прибыль DuPont составила $59 млн, или $0,14 на акцию, против $178 млн, или $0,42 на акцию, годом ранее.

Прибыль от продолжающихся операций увеличилась до $0,54 на акцию с $0,4 на акцию годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,12 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,06 на акцию.

Квартальная выручка DuPont увеличилась на 3%, до $3,26 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $3,24 млрд. Органический рост продаж составил 2%.

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале ее скорректированная прибыль составит $1,15 на акцию (консенсус - $1,14 на акцию), выручка - $3,32 млрд ($3,3 млрд). Прогноз на весь 2025 год предполагает, что эти показатели составят $4,4 на акцию и $12,85 млрд соответственно (ранее ожидалось $4,3-4,4 на акцию и $12,8-12,9 млрд), и теперь учитывает негативное влияние импортных пошлин в размере $20 млн ($0,04 на акцию).

DuPont США
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