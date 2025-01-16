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DuPont ускорит выделение электронного бизнеса и отказалась выделять водный

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. отказалась от планов выделения сегмента продукции для фильтрации и очистки воды, но намерена ускорить выделение сегмента материалов для электроники, говорится в ее пресс-релизе.

"Решение отражает размер и важность электронного сегмента в контексте всего потенциала создания акционерной стоимости, а также желание DuPont завершить его выделение как можно скорее, - отмечается в сообщении. - Кроме того, DuPont больше не намерена выделять водный бизнес. Компания изучила все стратегические варианты и заключила, что лучшим способом создания ценности будет сохранение этого сегмента в ее портфеле".

В мае минувшего года DuPont объявила о намерении за 1,5-2 года разделить бизнес на три компании с листингом – New DuPont, Electronics и Water. Отмечалось, что New DuPont будет диверсифицированной компанией, ориентированной на выпуск промышленных материалов.

Теперь планируется выделить только электронный бизнес, выпускающий в том числе материалы для чипов. Срок – к 1 ноября текущего года.

Акции DuPont подорожали на 0,4% по итогам дополнительных торгов в среду.

DuPont DuPont de Nemours Inc. США
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