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Расходы на кибербезопасность планируют повысить свыше 80% российских авиакомпаний

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В 2025 году 36% российских авиакомпаний увеличили инвестиции в кибербезопасность, а к 2030 году повысить их планируют более 80% перевозчиков, показало исследование, проведенное IT-компанией Ors.

"В 2025 году 36% российских авиакомпаний увеличили инвестиции в кибербезопасность. А к 2030 году повысить их собирается более 80% перевозчиков. Ни одна авиакомпания не планирует сокращения - показатель, отражающий консенсус по критичности проблемы", - сообщает разработчик.

Как поясняют организаторы исследования "Как ключевые эксперты отрасли видят будущее авиационных IT-технологий в России", в его рамках было проведено анонимное анкетирование более 40 топ-менеджеров крупнейших авиакомпаний, ОТА и авиационных вендоров, обслуживающих более 90% авиационного пассажиропотока в стране.

"Авиакомпании ощущают усложнение угроз. В 2025 году половина респондентов отметила рост сложности киберинцидентов - это заметный скачок по сравнению с 39% в 2024 году. Лишь 5% в 2025 году заметили снижение сложности атак по сравнению с 13% в 2024 году. Атаки становятся более продвинутыми: используются мультивекторные сценарии, инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения, уязвимости у поставщиков. Усложняется и сама IT-среда авиакомпаний: растет число систем, API и облачных решений - а значит, и точек риска", - отмечается в сообщении.

IT-инфраструктура "Аэрофлота" 28 июля подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов компании. Пострадали десятки тысяч пассажиров. По факту было возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Аэрофлот Ors
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