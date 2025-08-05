"Ашан" в России сменит гендиректора

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Ашан Ритейл Россия" Иван Мартинович покидает свой пост, сообщил ритейлер.

Новым руководителем "Ашан" с 1 сентября станет Ася Балабай.

Балабай работает в компании с 2004 года. За период работы в компании прошла путь от руководителя сектора "Товары для дома" в формате гипермаркет до позиции коммерческого директора (была назначена в 2021 году).

"Ее ключевыми задачами на новой должности станут актуализация бизнес-модели форматов, открытие магазинов, ускоренное развитие b2b и цифровой коммерции", - говорится в сообщении компании.

ООО "Ашан", российское подразделение Auchan, работает автономно с 2022 года. Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года.