Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Ашан" повысит зарплаты сотрудникам в РФ с июля

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Ашан Ритейл Россия" с июля повышает зарплаты сотрудникам на 5%.

"Мы хотим поддержать наших сотрудников в непростое время и объявляем о коллективном повышении окладов на 5% для всех сотрудников, кроме высшего руководства. Помимо этого будет возможна дополнительная индивидуальная индексация по результатам проведенной ежегодной оценки персонала", - сказал гендиректор "Ашана" Иван Мартинович (его слова процитированы в сообщении компании).

В декабре 2021 года ритейлер увеличил зарплаты сотрудников на 8% на фоне улучшения финансовых результатов.

"Ашан Ритейл Россия" – российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года и в настоящее время объединяет 232 магазина трех форматов (гипермаркеты, суперсторы и супермаркеты). Штат компании в РФ – более 30 тыс. сотрудников. В последние годы ритейлер приостановил экспансию, закрывал неэффективные торговые точки и работал над обновлением формата своих магазинов.

В конце марта Auchan Retail сообщил, что "с началом войны прекратил все инвестиции в "Ашан" в России, который работает в режиме полной автономии". "Ашан" в настоящее время не получает прибыли и в текущих условиях ожидает убыток за 2022 год, сообщала материнская компания.

"Ашан" переориентировал часть логистических маршрутов, заключил партнерства с новыми российскими и зарубежными производителями. Кроме того, продолжается активная работа над развитием собственных торговых марок, сообщила пресс-служба компании в РФ.

Ашан Ашан Ритейл Россия Auchan Retail Auchan Holding
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на $1,4 трлн

Доллар опустился ниже 56 руб., евро - ниже 58 руб. впервые с 25 мая

Доллар опустился ниже 56 руб., евро - ниже 58 руб. впервые с 25 мая

Прокачка по "Северному потоку" сократится на 40% из-за задержки Siemens в обслуживании

Прокачка по "Северному потоку" сократится на 40% из-за задержки Siemens в обслуживании

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 25 мая

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 25 мая

ЦБ РФ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для борьбы с мошенниками

Биткойн опускался на торгах ниже $21 тыс. впервые с декабря 2020 года

Биткойн опускался на торгах ниже $21 тыс. впервые с декабря 2020 года

"Мосбиржа" с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком

Цена нефти Brent снизилась до $122,15 за баррель после роста накануне

Цена нефти Brent снизилась до $122,15 за баррель после роста накануне

Фондовый рынок США обвалился из-за опасений ускорения темпов подъема ставки ФРС

Фондовый рынок США обвалился из-за опасений ускорения темпов подъема ставки ФРС

США в ближайшие месяцы намерены ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });