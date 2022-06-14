"Ашан" повысит зарплаты сотрудникам в РФ с июля

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Ашан Ритейл Россия" с июля повышает зарплаты сотрудникам на 5%.

"Мы хотим поддержать наших сотрудников в непростое время и объявляем о коллективном повышении окладов на 5% для всех сотрудников, кроме высшего руководства. Помимо этого будет возможна дополнительная индивидуальная индексация по результатам проведенной ежегодной оценки персонала", - сказал гендиректор "Ашана" Иван Мартинович (его слова процитированы в сообщении компании).

В декабре 2021 года ритейлер увеличил зарплаты сотрудников на 8% на фоне улучшения финансовых результатов.

"Ашан Ритейл Россия" – российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года и в настоящее время объединяет 232 магазина трех форматов (гипермаркеты, суперсторы и супермаркеты). Штат компании в РФ – более 30 тыс. сотрудников. В последние годы ритейлер приостановил экспансию, закрывал неэффективные торговые точки и работал над обновлением формата своих магазинов.

В конце марта Auchan Retail сообщил, что "с началом войны прекратил все инвестиции в "Ашан" в России, который работает в режиме полной автономии". "Ашан" в настоящее время не получает прибыли и в текущих условиях ожидает убыток за 2022 год, сообщала материнская компания.

"Ашан" переориентировал часть логистических маршрутов, заключил партнерства с новыми российскими и зарубежными производителями. Кроме того, продолжается активная работа над развитием собственных торговых марок, сообщила пресс-служба компании в РФ.