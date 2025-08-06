Нефть Brent подорожала до $68,06 за баррель на заявлениях Трампа о санкциях

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются утром в среду после падения до минимумов за пять недель накануне.

Инвесторы ждут решения президента США Дональда Трампа о санкциях против покупателей российской нефти, опасаясь негативных последствий введения новых ограничительных мер для устойчивости предложения на рынке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по московскому времени составляет $68,06 за баррель, что на $0,42 (0,62%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты опустились в цене на $1,12 (1,63%), до $67,64 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,39 (0,6%), до $65,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,13 (1,7%), до $65,16 за баррель.

Контракты на Brent и WTI завершили торги во вторник на минимумах за пять недель. Негативное влияние на нефтяной рынок оказывало беспокойство инвесторов, связанное с возможностью сокращения спроса на энергоресурсы в условиях ослабления глобальной экономики при продолжающемся наращивании добычи странами ОПЕК+.

Между тем накануне Трамп заявил, что может существенно повысить пошлины на товары из Индии в течение ближайших 24 часов из-за того, что Дели покупает нефть из России.

"Мы договорились о пошлинах в 25%, но я думаю, что в течение ближайших 24 часов я значительно подниму пошлины, потому что они покупают российскую нефть", - заявил он в интервью CNBC во вторник.

При этом Трамп вновь предположил, что если еще снизить цены на нефть, это может подтолкнуть РФ к активизации переговоров по Украине.

"Инвесторы оценивают, сократит ли Индия закупки российской нефти в ответ на угрозы Трампа, что может привести к сокращению предложения", - отмечает экономист Nomura Securities Юки Такасима.

"Если импорт Индии останется на прежнем уровне, то цена WTI, скорее всего, будет держаться в диапазоне $60-70 за баррель до конца месяца", - полагает эксперт.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 4,2 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее существенного снижения - на 1,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики по резервам будет опубликован в 17:30 по московскому времени в среду.