Трамп допустил, что в течение суток существенно повысит пошлины для Индии из-за закупок нефти РФ

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может существенно повысить пошлины на товары из Индии в течение ближайших 24 часов из-за того, что Дели покупает российскую нефть.

"Мы договорились о пошлинах в 25%, но я думаю, что в течение ближайших 24 часов значительно подниму пошлины, потому что они покупают российскую нефть", - заявил он в интервью CNBC во вторник.

Трамп вновь предположил, что если еще снизить цены на нефть, это может подтолкнуть РФ к активизации переговоров по Украине.

Накануне американский лидер также говорил, что намерен существенно повысить пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно его утверждениям, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.

В МИД Индии в ответ заявили, что считают безосновательным недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти.

"Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - говорилось в заявлении индийского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

В МИД страны напомнили, что после начала кризиса на Украине США поощряли импорт Индией российской нефти в целях укрепления стабильности на глобальных энергетических рынках.