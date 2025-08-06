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Bayer нарастил квартальный чистый убыток в 5,9 раза

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG во втором квартале 2025 года нарастил чистый убыток в 5,9 раза, не оправдав ожиданий рынка, где рассчитывали, что компания получит чистую прибыль.

В отчетный период чистый убыток Bayer составил 199 млн евро против 34 млн евро годом ранее. Опрошенные Vara Research аналитики в среднем ожидали чистую прибыль в размере 67 млн евро.

Скорректированная EBITDA компании во втором квартале текущего года снизилась незначительно - до 2,105 млрд евро с 2,111 млрд евро годом ранее, но превысила консенсус-прогноз аналитиков в 1,87 млрд евро.

Квартальная выручка Bayer уменьшилась на 3,6% - до 10,74 млрд евро, оказавшись чуть ниже ожиданий рынка (10,79 млрд евро).

Выручка подразделения Crop Science, которое включает производство семян и средств защиты растений, сократилась на 3,9%, до 4,79 млрд евро. При этом скорректированная EBITDA этого бизнеса выросла на 32,3%, до 693 млн евро.

Доходы фармацевтического бизнеса компании снизились на 2,9% и составили 4,47 млрд евро, подразделения безрецептурных препаратов Consumer Health - на 2,1%, до 1,43 млрд евро.

Ранее в августе Bayer улучшил годовой прогноз. Теперь в компании ожидают, что скорректированная EBITDA в этом году составит 9,7-10,2 млрд евро (ранее - 9,5-10 млрд евро). Изменение выручки прогнозируется в диапазоне от снижения на 1% до повышения на 3% (ранее - от снижения на 3% до повышения на 1%). Bayer также улучшил прогноз изменения выручки фармподразделения в этом году: теперь ожидается ее повышение в диапазоне до 3%, тогда как ранее прогнозировалось снижение на 1-4%.

Концерн также сообщил, что в рамках программы реструктуризации сократил уже 12 тысяч рабочих мест. По состоянию на конец отчетного квартала в Bayer насчитывалось 89 556 полных ставок против 96 567 годом ранее.

С начала 2025 года капитализация Bayer выросла на 37,8%.

Bayer Германия
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