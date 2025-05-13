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Bayer в I квартале сократил чистую прибыль на 35% и ухудшил прогноз

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG в первом квартале снизил чистую прибыль на 35,1% в годовом выражении.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 1,3 млрд евро против 2 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов, а также без учета износа и амортизации (EBITDA) сократилась до 4,09 млрд евро с 4,41 млрд евро.

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Выручка понизилась на 0,2%, до 13,74 млрд евро.

Аналитики, опрошенные Vara Research, в среднем ожидали чистую прибыль в размере 1,45 млрд евро, скорректированную EBITDA на уровне 3,75 млрд евро и выручку в 13,52 млрд евро.

Продажи в сегменте Crop Science, который включает производство семян и средств защиты растений, сократились на 4,1% и составили 7,58 млрд евро. Накануне компания сообщила о планах сократить более 200 сотрудников в рамках реструктуризации этого сегмента в Германии.

Выручка фармацевтического бизнеса увеличилась на 4,4% - до 4,55 млрд евро, доходы подразделения безрецептурных препаратов Consumer Health - на 4,7%, до 1,5 млрд евро.

В 2025 году Bayer теперь ожидает скорректированную EBITDA в диапазоне 9,2-9,7 млрд евро, а не 9,3-9,8 млрд евро, как ранее.

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