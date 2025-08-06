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Американская верфь построит первый за 50 лет экспортный СПГ-танкер в США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская верфь Hanwha Philly Shipyard, принадлежащая корейской Hanwha Ocean, получила заказ от материнской Hanwha Shipping на строительство танкера для перевозки сжиженного природного газа стоимостью $250 млн.

Как сообщает Hanwha Ocean, танкер станет первым за последние почти 50 лет экспортным судном для перевозки СПГ, заказанным в США с конца 1970-х годов.

"Эта инициатива направлена на удовлетворение растущего спроса на американские суда для перевозки СПГ, экипажи которых укомплектованы американскими моряками и соответствуют строгим стандартам береговой охраны США. Это свидетельствует о возрождении судостроительного потенциала США, чему способствует недавняя торговая политика администрации страны, согласно которой все больший процент экспортируемого СПГ должен перевозиться на американских судах", - говорится в пресс-релизе.

Значительная часть строительства будет осуществляться на верфи Geoje компании Hanwha Ocean в Корее, проект будет реализован по модели совместной сборки. Hanwha Philly Shipyard будет отвечать за соблюдение нормативных требований США и сертификацию безопасности. С помощью этой модели Hanwha планирует постепенно передать свои передовые судостроительные технологии верфи Hanwha Philly Shipyard, что позволит последней расширить производство.

По данным отраслевого издания Lloyd's List Intelligence, вместимость судна - 174 тысячи куб. метров. Сдача запланирована на январь 2028 года. Такнкер будет оснащен двухтопливным двигателем на СПГ.

Hanwha Ocean в начале этого года изготовила и поставила свой 200-й газовоз для перевозки СПГ. В прошлом году она выкупила у норвежской Aker Group за $100 млн американскую судостроительную Philly Shipyard, которая с 2000 года построила более половины крупных коммерческих судов в Соединенных Штатах. Ее основные производственные мощности находятся в Филадельфии на месте первой военно-морской верфи США.

Покупатель планирует преобразовать актив, чтобы к 2035 году объем продаж составил $4 млрд, что в 10 раз превышает показатели 2024 года. Группа также намерена увеличить ежегодное производство судов на верфи с 1,5 до 10 к 2035 году.

США Hanwha Shipping Hanwha Ocean Hanwha Philly Shipyard Южная Корея
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