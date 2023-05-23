Daewoo Shipbuilding поменяла название на Hanwha Ocean

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейская судостроительная Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering во вторник сменила название на Hanwha Ocean, сообщается в пресс-релизе компании.

Главным исполнительным директором станет Квон Хёк Ун (Kwon Hyuk-woong), который ранее возглавлял несколько подразделений конгломерата Hanwha Group.

Hanwha Group в прошлом году подписала соглашение об инвестициях на сумму 2 трлн вон ($1,5 млрд) в Daewoo Shipbuilding, взамен получив 49,3% ее акций и права на управление компанией. До этого судостроительной компанией, которая испытывала финансовые трудности, владел государственный Korea Development Bank. Он получил контроль над нею после коллапса материнской структуры Daewoo Group в 1998 году.

"Мы превратим Hanwha Ocean в устойчивую, экологически чистую технологическую компанию, мирового лидера инноваций с лучшей в мире конкурентоспособностью, способной приносить стабильную прибыль при любых обстоятельствах", - заявил новый глава Hanwha Ocean в сообщении для сотрудников, которое цитирует Korea Bizwire.

Основные интересы Hanwha Group сосредоточены в оборонной и аэрокосмической отраслях, страховании и финансах, нефтехимии, солнечной энергетике. Подразделение Hanwha Defense Co. является ведущим южнокорейским производителем военной техники, в том числе выпуская и экспортируя самоходные гаубицы K9.

Daewoo Shipbuilding является одним из ведущих мировых производителей военных кораблей и подводных лодок. По этой причине правительство Южной Кореи не рассматривало иностранных претендентов на покупку.

По итогам 2022 года чистый убыток Daewoo Shipbuilding составил 1,745 трлн вон.