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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Daewoo Shipbuilding поменяла название на Hanwha Ocean

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейская судостроительная Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering во вторник сменила название на Hanwha Ocean, сообщается в пресс-релизе компании.

Главным исполнительным директором станет Квон Хёк Ун (Kwon Hyuk-woong), который ранее возглавлял несколько подразделений конгломерата Hanwha Group.

Hanwha Group в прошлом году подписала соглашение об инвестициях на сумму 2 трлн вон ($1,5 млрд) в Daewoo Shipbuilding, взамен получив 49,3% ее акций и права на управление компанией. До этого судостроительной компанией, которая испытывала финансовые трудности, владел государственный Korea Development Bank. Он получил контроль над нею после коллапса материнской структуры Daewoo Group в 1998 году.

"Мы превратим Hanwha Ocean в устойчивую, экологически чистую технологическую компанию, мирового лидера инноваций с лучшей в мире конкурентоспособностью, способной приносить стабильную прибыль при любых обстоятельствах", - заявил новый глава Hanwha Ocean в сообщении для сотрудников, которое цитирует Korea Bizwire.

Основные интересы Hanwha Group сосредоточены в оборонной и аэрокосмической отраслях, страховании и финансах, нефтехимии, солнечной энергетике. Подразделение Hanwha Defense Co. является ведущим южнокорейским производителем военной техники, в том числе выпуская и экспортируя самоходные гаубицы K9.

Daewoo Shipbuilding является одним из ведущих мировых производителей военных кораблей и подводных лодок. По этой причине правительство Южной Кореи не рассматривало иностранных претендентов на покупку.

По итогам 2022 года чистый убыток Daewoo Shipbuilding составил 1,745 трлн вон.

Daewoo Shipbuilding Hanwha Ocean Южная Корея
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