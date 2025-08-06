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Банк России сообщил о росте ВВП во II квартале на 1,8%

В III квартале ожидается повышение на 1,6%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рост ВВП России во II квартале 2025 года составил, по расчетам Банка России, 1,8% в годовом выражении после повышения на 1,4% в I квартале 2025 года, говорится в комментарии ЦБ к своему среднесрочному прогнозу (опубликован 25 июля).

В III квартале 2025 года регулятор ожидает рост на 1,6% в годовом выражении с дальнейшим замедлением до 0,0-1,0% в IV квартале 2025 года.

"ВВП в I квартале вырос на 1,4% в годовом выражении, что ниже, чем прогнозировал Банк России в апреле 2025 года (2,0%). Фактические данные за I квартал свидетельствуют о более быстром, чем ожидалось в апреле, охлаждении внутреннего спроса. Однако динамика компонентов внутреннего спроса в I квартале была неоднородной: замедление темпов роста потребления домохозяйств и органов госуправления оказалось более выраженным, чем ожидалось в апреле, и происходило одновременно с более существенным, чем предполагалось, ростом валового накопления основного капитала. Отрицательный вклад в динамику ВВП в I квартале внесли изменение запасов материальных оборотных средств и чистый экспорт", - говорится в документе.

"По оценке Банка России, положительный разрыв выпуска уменьшался как в I квартале, так и во II квартале, что отразилось в замедлении роста цен. Оперативные данные указывают на рост ВВП во II квартале на 1,8% к соответствующему периоду предыдущего года, что близко к прогнозу апреля (1,9%). В III квартале рост экономической активности останется сдержанным, центральной точке прогнозного диапазона соответствует рост ВВП в годовом выражении на 1,6%. В IV квартале, в том числе из-за эффекта высокой базы IV квартале 2024 года, когда произошел резкий временный всплеск производства в отдельных отраслях экономики, годовой темп роста ВВП ожидается в диапазоне 0,0-1,0%", - описывают в ЦБ свой квартальный прогноз роста ВВП (Минэкономразвития и Росстат пока не давали своих оценок роста ВВП во II квартале).

ЦБ в июле сохранил апрельский прогноз роста российского ВВП в 2025 году на уровне 1,0-2,0%.

"В 2026 году умеренная динамика потребительского и инвестиционного спроса под влиянием эффектов жесткой денежно-кредитной политики, проводимой в 2025 году, приведет к замедлению темпов роста ВВП до 0,5-1,5%. Вклад потребительского спроса в динамику ВВП в 2026-2028 годах будет расти по мере снижения процентных ставок. В базовом сценарии ожидается, что российская экономика в 2027 году выйдет на потенциальные темпы роста в 1,5-2,5%, которые сохранятся в дальнейшем", - описывают свой прогноз в ЦБ на 2026 и последующий года.

Минэкономразвития в базовом сценарии (от апреля) прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 2,5%, в 2026 году - 2,4%.

Аналитики, опрошенные в начале июля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,4%, в 2026 году - на 1,7%.

Банк России Минэкономразвития Росстат
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