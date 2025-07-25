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ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 и 2026 годах

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году в интервале 1,0-2,0%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он снизил ключевую ставку до 18% с 20%.

Не изменились по сравнению с апрельской версией и прогнозы по росту ВВП РФ в 2026 году - в интервале 0,5-1,5% и в 2027 году - 1,5-2,5%. В 2028 году ЦБ ожидает рост российской экономики в интервале 1,5-2,5%.

ЦБ отметил, что "отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается".

"Оперативные данные, в том числе во II квартале 2025 года, и опросные индикаторы свидетельствуют о дальнейшем замедлении роста внутреннего спроса при продолжении умеренного роста общей экономической активности", - говорится в релизе Банка России.

Рост ВВП РФ в мае 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,2% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе. За январь-май 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,5% в годовом выражении.

Минэкономразвития в базовом сценарии (от апреля) прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5%, в 2026 году - 2,4%.

Аналитики, опрошенные в начале июля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,4%, в 2026 году - на 1,7%.

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