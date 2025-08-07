Ozon повысил прогноз роста выручки своего финтех-направления на 2025 год до 80%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon повысил прогноз роста выручки сегмента финтеха на 2025 год до 80% с 70%, следует из пресс-релиза компании по итогам публикации отчетности за второй квартал.

Выручка сегмента во втором квартале выросла в 2,6 раза год к году, до 46,2 млрд рублей за счет продолжающегося развития кредитного и транзакционного бизнеса, а также роста объема привлеченных и размещенных средств клиентов. В целом за полугодие выручка сегмента финтех составила 83,1 млрд рублей (рост в 2,6 раза в годовом выражении).

Количество активных клиентов финтеха увеличилось на 43% г/г, до 34,4 млн на 30 июня. Объем операций по Ozon Карте вне платформы Ozon превысил 55% от общего объема операций по Ozon Карте за второй квартал.

Прибыль сегмента до налогообложения во втором квартале увеличилась почти втрое год к году, до 13,1 млрд рублей на фоне существенного роста процентной выручки и выручки от оказания услуг.

Чистая процентная маржа составила 12,4% за квартал и сократилась на 6,1 п.п. г/г прежде всего за счет роста доли процентного дохода от депозитов финтеха, размещенных в Банке России и кредитных организациях.

Привлеченные средства клиентов составили 348,6 млрд рублей на 30 июня против 216,6 млрд рублей по состоянию на 31 марта, показав рост за квартал на 61%. Основной объем привлеченных средств (331,5 млрд рублей) приходится на остатки на текущих счетах. Срочные депозиты клиентов за второй квартал сократились на 35%, до 17,1 млрд рублей.

Займы, выданные клиентам финтеха, по состоянию на 30 июня составили 100,2 млрд рублей и выросли на 12% во втором квартале за счет развития кредитного бизнеса сегмента.

Стоимость риска финтеха составила 11,6% во втором квартале, увеличившись на 0,9 п.п в годовом выражении за счет значительного роста кредитного портфеля и соответствующего формирования резервов.

Ozon Fintech развивает финансовые и платежные сервисы для потребителей и предпринимателей на базе Озон банка и МКК "Озон Кредит".