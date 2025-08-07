Ozon во II квартале нарастил оборот на 51% - до 958,4 млрд рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ozon во II квартале 2025 года нарастил оборот (GMV, включая услуги) на 51% год к году - до 958,4 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка группы увеличилась в отчетном периоде на 87% - до 227,6 млрд рублей.

Компания получила скорректированную EBITDA в размере 39,2 млрд рублей против отрицательного показателя в 51 млн рублей годом ранее.

Все показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали, что GMV Ozon составит 906,5 млрд рублей, а скорр. EBITDA - 28,7 млрд рублей. Выручка, согласно прогнозу, ожидалась в размере 208,6 млрд рублей.

Динамику оборота в Ozon связывают с расширением активной клиентской базы и ростом частотности покупок на маркетплейсе. В частности, количество активных покупателей Ozon выросло на 18% год к году, до 60,5 млн; количество заказов на 61% - до 539,4 млн штук. Частотность заказов увеличилась на 26% год к году - до 30 заказов на клиента в год.

Рост выручки обусловлен увеличением доходов от оказания услуг (в 2 раза - до 141 млрд рублей) и процентной выручки (в 3 раза - до 29 млрд рублей). Выручка от продажи товаров увеличилась на 38% и составила 57,4 млрд рублей.

Выручка e-commerce сегмента выросла на 73% - до 189,4 млрд рублей. Скорр. EBITDA сегмента составила 24,5 млрд рублей против отрицательного показателя в 6 млрд рублей за II квартал 2024 года - благодаря повышению монетизации сервисов маркетплейса и оптимизации себестоимости услуг в логистической инфраструктуре.

Финтех-сегмент показал рост выручки в 2,6 раза - до 46,2 млрд рублей - за счет развития кредитного и транзакционного бизнеса, а также роста объема привлеченных и размещенных средств клиентов. Скорр. EBITDA составила 14,7 млрд рублей против 6 млрд рублей годом ранее.

Операционные расходы Ozon выросли на 30% - до 37,2 млрд рублей - на фоне увеличения расходов на технологии и контент на 46%.

Кроме того, Ozon впервые получил чистую прибыль, не связанную с разовыми доходами: она составила 359 млн рублей по итогам II квартала.

До этого Ozon фиксировал прибыль в I квартале 2023 года - она составляла 10,6 млрд рублей - и была связана с разовым доходом от досрочного погашения облигаций.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности по итогам II квартала составил 180 млрд рублей, увеличившись год к году в 4,3 раза. Динамика связана с увеличением вклада от изменений в оборотном капитале в сегментах e-commerce и финтех, а также с ростом скорр. EBITDA.

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня составили 460,5 млрд рублей против 346,5 млрд рублей на 31 марта 2025 года.