Поиск

Ozon во II квартале нарастил оборот на 51% - до 958,4 млрд рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ozon во II квартале 2025 года нарастил оборот (GMV, включая услуги) на 51% год к году - до 958,4 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка группы увеличилась в отчетном периоде на 87% - до 227,6 млрд рублей.

Компания получила скорректированную EBITDA в размере 39,2 млрд рублей против отрицательного показателя в 51 млн рублей годом ранее.

Все показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали, что GMV Ozon составит 906,5 млрд рублей, а скорр. EBITDA - 28,7 млрд рублей. Выручка, согласно прогнозу, ожидалась в размере 208,6 млрд рублей.

Динамику оборота в Ozon связывают с расширением активной клиентской базы и ростом частотности покупок на маркетплейсе. В частности, количество активных покупателей Ozon выросло на 18% год к году, до 60,5 млн; количество заказов на 61% - до 539,4 млн штук. Частотность заказов увеличилась на 26% год к году - до 30 заказов на клиента в год.

Рост выручки обусловлен увеличением доходов от оказания услуг (в 2 раза - до 141 млрд рублей) и процентной выручки (в 3 раза - до 29 млрд рублей). Выручка от продажи товаров увеличилась на 38% и составила 57,4 млрд рублей.

Выручка e-commerce сегмента выросла на 73% - до 189,4 млрд рублей. Скорр. EBITDA сегмента составила 24,5 млрд рублей против отрицательного показателя в 6 млрд рублей за II квартал 2024 года - благодаря повышению монетизации сервисов маркетплейса и оптимизации себестоимости услуг в логистической инфраструктуре.

Финтех-сегмент показал рост выручки в 2,6 раза - до 46,2 млрд рублей - за счет развития кредитного и транзакционного бизнеса, а также роста объема привлеченных и размещенных средств клиентов. Скорр. EBITDA составила 14,7 млрд рублей против 6 млрд рублей годом ранее.

Операционные расходы Ozon выросли на 30% - до 37,2 млрд рублей - на фоне увеличения расходов на технологии и контент на 46%.

Кроме того, Ozon впервые получил чистую прибыль, не связанную с разовыми доходами: она составила 359 млн рублей по итогам II квартала.

До этого Ozon фиксировал прибыль в I квартале 2023 года - она составляла 10,6 млрд рублей - и была связана с разовым доходом от досрочного погашения облигаций.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности по итогам II квартала составил 180 млрд рублей, увеличившись год к году в 4,3 раза. Динамика связана с увеличением вклада от изменений в оборотном капитале в сегментах e-commerce и финтех, а также с ростом скорр. EBITDA.

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня составили 460,5 млрд рублей против 346,5 млрд рублей на 31 марта 2025 года.

Ozon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд

Apple намерена дополнительно инвестировать $100 млрд в США

Apple намерена дополнительно инвестировать $100 млрд в США

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6899 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });