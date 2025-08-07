Поиск

Occidental Petroleum сократила квартальную чистую прибыль в 3,4 раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американский сланцевый производитель Occidental Petroleum во втором квартале 2025 года сократил чистую прибыль в 3,4 раза, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $288 млн, или $0,26 в расчете на акцию, по сравнению с $992 млн, или $1,03 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов снизилась до $0,39 на бумагу с $1,03.

Выручка сократилась на 6% - до $6,456 млрд против $6,879 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,29 на бумагу при выручке в $6,18 млрд.

Совокупный объем добычи углеводородов в отчетном квартале составил 1,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 1,258 млн бнэ/с за тот же период годом ранее и 1,391 млн бнэ/с в январе-марте. Средняя цена реализации нефти в апреле-июне составила $63,76 за баррель против $79,89 за баррель в прошлом году и $71,07 за баррель в первом квартале.

Occidental объявила о дополнительной продаже активов на $950 млн с начала второго квартала, при этом сделки на $370 млн уже закрыты. С начала года компания также погасила долги на сумму $3 млрд.

Occidental Petroleum США
