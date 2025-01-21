Occidental Petroleum призвала США повременить с ростом добычи на 3 млн б/с

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В текущем году Соединенным Штатам не надо торопиться с резким увеличением добычи нефти, поскольку рынок перенасыщен, но в перспективе страна способна это сделать для удовлетворения растущего спроса, считает CEO американского производителя сланцевой нефти Occidental Petroleum Вики Холлуб.

Ранее Скотт Бессент, кандидат избранного президента США Дональда Трампа на должность министра финансов страны, заявил, что США нужно стремиться нарастить добычу нефти на 3 млн б/с.

"Это достижимо, учитывая имеющиеся у нас ресурсы и компетенции. Будет ли это верным решением в текущем году? Не думаю, потому что сейчас рынок все еще перенасыщен", - сказала Холлуб в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

При этом она допустила, что, активизировав добычу на уже пробуренных скважинах, США могут нарастить добычу нефти в текущем году на 200-300 тыс. б/с.

"Спрос все еще растет, поэтому я думаю, что к концу текущего года - началу следующего наступит время, когда мы сможем приступить и достичь (резкого увеличения добычи). Он (Бессент - ИФ) не ставил нам временных рамок. И к счастью, у нас нет цели сделать это до конца года", - отметила CEO Occidental.

Добыча нефти в Соединенных Штатах последние годы находится на историческом максимуме. По итогам прошлого года страна в среднем производила 13,21 млн б/с, что почти на 300 тыс. б/с больше предыдущего рекордного показателя, установленного в 2023 году. На сегодняшний день нефтепроизводство в США оценивается еще выше - около 13,5 млн б/с.

Накануне Трамп после вступления в должность президента США заявил, что в рамках борьбы с инфляцией новая администрация будет способствовать активной добыче ресурсов в стране. "Инфляционный кризис был вызван непомерными расходами и растущими ценами на энергию. Поэтому сегодня я объявляю о национальной чрезвычайной ситуации в энергетике. Мы будем добывать ресурсы!" - сказал он после вступления в должность.