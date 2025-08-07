"Уральские авиалинии" в I полугодии увеличили чистую прибыль по РСБУ в 1,8 раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Уральские авиалинии" в январе-июне 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 14,3 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 6%, до 62,1 млрд рублей при росте себестоимости на 12,3%, до 55,8 млрд рублей.

В результате валовая прибыль упала на 29,4% - до 6,3 млрд рублей, прибыль от продаж - в 1,8 раза, до 3,2 млрд рублей.

"Снижение результата от основной деятельности (...) обусловлено макроэкономическими процессами, связанными с изменением объемов перевозок", - отмечается в отчетности.

Вместе с тем, прочие доходы увеличились в 5 раз - с 3,2 млрд рублей до 16,3 млрд рублей, тогда как прочие расходы - лишь в 1,9 раза, с 2 млрд рублей до 3,7 млрд рублей.

Основным фактором роста прочих доходов, как поясняется в отчетности, является влияние курсовых разниц, вызванное укреплением курса рубля.

Это привело к росту прибыли до налогообложения и чистой прибыли.

Основные финансовые показатели ОАО "Уральские авиалинии" (в тыс. руб.):

I полугодие 2025г I полугодие 2024г Динамика Выручка 62 101 664 58 595 466 + 6% Себестоимость продаж 55 834 298 49 714 924 + 12,3% Валовая прибыль 6 267 366 8 880 542 - 29,4% Прибыль от продаж 3 245 737 5 963 794 - 1,8 раза Прибыль до налогообложения 18 655 478 9 665 296 + 1,9 раза Чистая прибыль 14 321 115 7 857 093 + 1,8 раза

Кредиторская задолженность компании выросла с 14,933 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 18,288 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - снизилась с 22,347 млрд рублей до 20,039 млрд рублей.

Общий объем долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности составляет 77,6 млрд рублей, в состав долгосрочной входит долг авиакомпании перед иностранными лизингодателями по арендным платежам за воздушные суда с неурегулированным правом владения в размере, по данным на 30 июня 2025 года, 44,7 млрд рублей (на 31 декабря 2024 года - 49,3 млрд рублей, на 31 декабря 2023 года - 27,6 млрд рублей).

Как отмечается в отчетности, одним из основных факторов роста долгосрочной кредиторской задолженности по оплате лизинговых платежей является рост долга по начисленным и не оплаченным лизинговым платежам иностранным лизингодателям из-за отсутствия возможности оплаты в иностранной валюте и отказом лизинговых компаний получать оплату в рублях. При этом на конец июня этого года наблюдается уменьшение данного показателя за счет снижения курса иностранной валюты.

Как сообщалось, основным акционером авиакомпании, согласно списку аффилированных лиц "Уральских авиалиний" на 31 марта 2021 года, являлся Сергей Скуратов, занимавший тогда должность гендиректора. В последние годы данные об акционерах в открытом доступе отсутствуют.

В августе 2024 года Скуратов сложил полномочия руководителя в связи с выходом на пенсию, компанию возглавил его сын - Кирилл Скуратов, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.