Поиск

"Уральские авиалинии" в I полугодии увеличили чистую прибыль по РСБУ в 1,8 раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Уральские авиалинии" в январе-июне 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 14,3 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 6%, до 62,1 млрд рублей при росте себестоимости на 12,3%, до 55,8 млрд рублей.

В результате валовая прибыль упала на 29,4% - до 6,3 млрд рублей, прибыль от продаж - в 1,8 раза, до 3,2 млрд рублей.

"Снижение результата от основной деятельности (...) обусловлено макроэкономическими процессами, связанными с изменением объемов перевозок", - отмечается в отчетности.

Вместе с тем, прочие доходы увеличились в 5 раз - с 3,2 млрд рублей до 16,3 млрд рублей, тогда как прочие расходы - лишь в 1,9 раза, с 2 млрд рублей до 3,7 млрд рублей.

Основным фактором роста прочих доходов, как поясняется в отчетности, является влияние курсовых разниц, вызванное укреплением курса рубля.

Это привело к росту прибыли до налогообложения и чистой прибыли.

Основные финансовые показатели ОАО "Уральские авиалинии" (в тыс. руб.):

I полугодие 2025гI полугодие 2024гДинамика
Выручка62 101 66458 595 466+ 6%
Себестоимость продаж55 834 29849 714 924+ 12,3%
Валовая прибыль6 267 3668 880 542- 29,4%
Прибыль от продаж3 245 7375 963 794- 1,8 раза
Прибыль до налогообложения18 655 4789 665 296+ 1,9 раза
Чистая прибыль14 321 1157 857 093+ 1,8 раза

Кредиторская задолженность компании выросла с 14,933 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 18,288 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - снизилась с 22,347 млрд рублей до 20,039 млрд рублей.

Общий объем долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности составляет 77,6 млрд рублей, в состав долгосрочной входит долг авиакомпании перед иностранными лизингодателями по арендным платежам за воздушные суда с неурегулированным правом владения в размере, по данным на 30 июня 2025 года, 44,7 млрд рублей (на 31 декабря 2024 года - 49,3 млрд рублей, на 31 декабря 2023 года - 27,6 млрд рублей).

Как отмечается в отчетности, одним из основных факторов роста долгосрочной кредиторской задолженности по оплате лизинговых платежей является рост долга по начисленным и не оплаченным лизинговым платежам иностранным лизингодателям из-за отсутствия возможности оплаты в иностранной валюте и отказом лизинговых компаний получать оплату в рублях. При этом на конец июня этого года наблюдается уменьшение данного показателя за счет снижения курса иностранной валюты.

Как сообщалось, основным акционером авиакомпании, согласно списку аффилированных лиц "Уральских авиалиний" на 31 марта 2021 года, являлся Сергей Скуратов, занимавший тогда должность гендиректора. В последние годы данные об акционерах в открытом доступе отсутствуют.

В августе 2024 года Скуратов сложил полномочия руководителя в связи с выходом на пенсию, компанию возглавил его сын - Кирилл Скуратов, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.

Уральские авиалинии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти РФ снизили на 0,5 п.п. размер возмещения банкам по льготной ипотеке

Власти РФ снизили на 0,5 п.п. размер возмещения банкам по льготной ипотеке

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6904 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });