"Уральские авиалинии" в I полугодии получили 7,9 млрд руб. чистой прибыли

Выручка перевозчика увеличилась на 39% и составила 58,595 млрд рублей, валовая прибыль - в 2,6 раза.

При этом с 1,4 млрд рублей до 2,6 млрд рублей выросли проценты к получению, а проценты к уплате сократились с 451 млн рублей до 150 млн рублей. Это дополнительно способствовало получению доналоговой и чистой прибыли против убытков годом ранее.

Основные финпоказатели ОАО "Уральские авиалинии" (тысячи рублей):

I полугодие 2024г I полугодие 2023г Динамика Выручка 58 595 466 42 017 345 +39,45% Себестоимость продаж 49 714 924 38 570 695 +28,9% Валовая прибыль 8 880 542 3 446 650 +2,6 раза Прибыль от продаж 5 963 794 982 142 +6 раз Прибыль (убыток) до налогообложения 9 665 296 (5 143 624) Чистая прибыль (убыток) 7 857 093 (4 310 161)

Кредиторская задолженность компании выросла с 12,584 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 19 млрд рублей на 30 июня 2024 года, дебиторская - с 14,5 млрд рублей до 18,7 млрд рублей.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.

В последние годы данные об акционерах в открытом доступе отсутствуют. Согласно списку аффилированных лиц "Уральских авиалиний" на 31 марта 2021 года, основным акционером авиакомпании являлся тогда возглавлявший ее Сергей Скуратов. Он 8 августа 2024 года покинул пост гендиректора в связи с выходом на пенсию. Новым гендиректором стал его сын Кирилл Скуратов, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора.

Сергей Скуратов ранее говорил "Интерфаксу", что в текущем году авиакомпания планирует перевезти порядка 10 млн пассажиров. Занятость пассажирских кресел составляет 96%, и "такого не было никогда", отметил он.

"Уральские авиалинии" в январе-июне 2024 года перевезли 4,21 млн пассажиров, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.