"Уральские авиалинии" в I полугодии получили 7,9 млрд руб. чистой прибыли
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в январе-июне 2024 года получила чистую прибыль по РСБУ в 7,857 млрд рублей против чистого убытка в 4,31 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.
Выручка перевозчика увеличилась на 39% и составила 58,595 млрд рублей, валовая прибыль - в 2,6 раза.
При этом с 1,4 млрд рублей до 2,6 млрд рублей выросли проценты к получению, а проценты к уплате сократились с 451 млн рублей до 150 млн рублей. Это дополнительно способствовало получению доналоговой и чистой прибыли против убытков годом ранее.
Основные финпоказатели ОАО "Уральские авиалинии" (тысячи рублей):
|I полугодие 2024г
|I полугодие 2023г
|Динамика
|Выручка
|58 595 466
|42 017 345
|+39,45%
|Себестоимость продаж
|49 714 924
|38 570 695
|+28,9%
|Валовая прибыль
|8 880 542
|3 446 650
|+2,6 раза
|Прибыль от продаж
|5 963 794
|982 142
|+6 раз
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|9 665 296
|(5 143 624)
|Чистая прибыль (убыток)
|7 857 093
|(4 310 161)
Кредиторская задолженность компании выросла с 12,584 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 19 млрд рублей на 30 июня 2024 года, дебиторская - с 14,5 млрд рублей до 18,7 млрд рублей.
"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.
В последние годы данные об акционерах в открытом доступе отсутствуют. Согласно списку аффилированных лиц "Уральских авиалиний" на 31 марта 2021 года, основным акционером авиакомпании являлся тогда возглавлявший ее Сергей Скуратов. Он 8 августа 2024 года покинул пост гендиректора в связи с выходом на пенсию. Новым гендиректором стал его сын Кирилл Скуратов, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора.
Сергей Скуратов ранее говорил "Интерфаксу", что в текущем году авиакомпания планирует перевезти порядка 10 млн пассажиров. Занятость пассажирских кресел составляет 96%, и "такого не было никогда", отметил он.
"Уральские авиалинии" в январе-июне 2024 года перевезли 4,21 млн пассажиров, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.