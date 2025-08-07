Мосбиржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "СПБ Биржи" из-за роста цены

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "СПБ Биржа" в период с 14:18 до 14:48 по московскому времени в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций "СПБ Биржи" составила 253,8 рубля за штуку (+21,7% к закрытию основных торгов 6 августа). При этом объем торгов данными бумагами на Мосбирже к 14:18 составил 4,814 млрд рублей.