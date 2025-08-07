Brent подорожала до $67,26 за баррель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе днем в четверг, но отступили от внутридневных максимумов после того, как в Москве подтвердили согласование договоренности о проведении в ближайшие дни встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Участники рынка надеются, что этот саммит приблизит урегулирование российско-украинского конфликта и смягчение ограничений на поставки российской нефти.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:36 по московскому времени составила $67,26 за баррель, что на $0,39 (0,58%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,33 (0,51%), до $64,68 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $67,68 за баррель, на WTI - до $65,11 за баррель.

Контракты на Brent и WTI завершили торги в среду на минимумах за восемь недель после заявлений Трампа о прогрессе в переговорах с Россией, растеряв весь рост, достигнутый ранее на опасениях относительно устойчивости предложения в случае введения санкций против покупателей российской нефти.

Нефтяной рынок получает поддержку со стороны признаков стабильности спроса на энергоносители в США, при этом обеспокоенность перспективами экономического роста в условиях продолжающейся войны пошлин продолжает сдерживать рост цен.

Как показали опубликованные накануне официальные данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей - до 423,7 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 августа, уменьшились на 1,32 млн баррелей, дистиллятов - на 565 тыс. баррелей.

Между тем Saudi Aramco сообщила в среду, что в сентябре повысит цены на нефть для азиатских покупателей второй месяц подряд. В саудовской госкомпании отметили сохранение сильного спроса. Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подорожает на $1 за баррель.