Поиск

Brent подорожала до $67,26 за баррель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе днем в четверг, но отступили от внутридневных максимумов после того, как в Москве подтвердили согласование договоренности о проведении в ближайшие дни встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Участники рынка надеются, что этот саммит приблизит урегулирование российско-украинского конфликта и смягчение ограничений на поставки российской нефти.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:36 по московскому времени составила $67,26 за баррель, что на $0,39 (0,58%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,33 (0,51%), до $64,68 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $67,68 за баррель, на WTI - до $65,11 за баррель.

Контракты на Brent и WTI завершили торги в среду на минимумах за восемь недель после заявлений Трампа о прогрессе в переговорах с Россией, растеряв весь рост, достигнутый ранее на опасениях относительно устойчивости предложения в случае введения санкций против покупателей российской нефти.

Нефтяной рынок получает поддержку со стороны признаков стабильности спроса на энергоносители в США, при этом обеспокоенность перспективами экономического роста в условиях продолжающейся войны пошлин продолжает сдерживать рост цен.

Как показали опубликованные накануне официальные данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей - до 423,7 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 августа, уменьшились на 1,32 млн баррелей, дистиллятов - на 565 тыс. баррелей.

Между тем Saudi Aramco сообщила в среду, что в сентябре повысит цены на нефть для азиатских покупателей второй месяц подряд. В саудовской госкомпании отметили сохранение сильного спроса. Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подорожает на $1 за баррель.

Brent WTI США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперимент по маркировке автокомпонентов предложили расширить на колеса и тормозные диски

Власти РФ снизили на 0,5 п.п. размер возмещения банкам по льготной ипотеке

Власти РФ снизили на 0,5 п.п. размер возмещения банкам по льготной ипотеке

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6905 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });