РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Сейчас началась проработка саммита, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", - сказал Ушаков.

"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения", - добавил помощник президента РФ.

"Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано и информируем об этом несколько позже", - добавил представитель Кремля.







