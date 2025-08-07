Эксперимент по маркировке автокомпонентов предложили расширить на колеса и тормозные диски

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания планируется расширить, включив в него ходовые колеса, диски, а также тормозные диски и колодки.

Соответствующий проект изменений в постановление правительства №202 от февраля 2025 года (определяет правила проведения эксперимента в отношении автокомпонентов) опубликован Минпромторгом РФ.

Эксперимент по маркировке компонентов для транспортных средств проводится в РФ с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, расширение перечня "обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за оборотом более широкого перечня компонентов транспортных средств".

О планах дополнить перечень маркируемых автокомпонентов заявлял глава Минпромторга Антон Алиханов на февральском заседании координационного совета по промышленности, посвященном вопросам создания российской автокомпонентной базы. Он подчеркивал, что в министерстве намерены вести работу по "обелению" рынка комплектующих и запчастей для автомобилей. "У нас уже начался эксперимент по маркировке стекол, свечей зажигания и фильтров. Дальше нужно последовательно расширять охват номенклатуры системой прослеживаемости", - говорил министр.